"Черноморец" объявил о массовом заражении игроков на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Одесский "Черноморец" объявил о ряде зараженных футболистов коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Администрация Профессиональной футбольной лиги Украины приняла решение перенести матч 15 тура чемпионата Украины среди команд первой лиги "Черноморец" - "Волынь" (Луцк) с 25 ноября на более поздний срок. Такое решение было связано с тем, что 17 футболистов ФК "Черноморец" заболели COVID-19, еще пятеро - травмированы.
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Примечательно, что "моряки" не называют имена инфицированных.
Стоит отметить, что команда из Одессы набрала 28 очков и возглавляет турнирную таблицу.