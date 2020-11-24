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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 4937 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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01:40 • 34361 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 90489 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 103637 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119374 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153451 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200778 просмотра

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"Черноморец" объявил о массовом заражении игроков на COVID-19

"Черноморец" объявил о массовом заражении игроков на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Одесский "Черноморец" объявил о ряде зараженных футболистов коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Администрация Профессиональной футбольной лиги Украины приняла решение перенести матч 15 тура чемпионата Украины среди команд первой лиги "Черноморец" - "Волынь" (Луцк) с 25 ноября на более поздний срок. Такое решение было связано с тем, что 17 футболистов ФК "Черноморец" заболели COVID-19, еще пятеро - травмированы.

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Примечательно, что "моряки" не называют имена инфицированных.

Стоит отметить, что команда из Одессы набрала 28 очков и возглавляет турнирную таблицу.

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