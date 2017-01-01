Лідер КНДР повідомив про завершення розробки міжконтинентальної балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна перебуває на "завершальній стадії" розробки міжконтинентальної балістичної ракети, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
У телевізійному новорічному зверненні він заявив, що в 2016 році “зросла ядерна потуга” Північної Кореї і невдовзі у держави буде міжконтинентальна балістична ракета.
Тим часом чинний лідер Південної Кореї, прем’єр-міністр Хван Кьоан сказав у своєму новорічному зверненні, що його країна буде суттєво збільшувати військові витрати в умовах протистояння з Північною Кореєю.
Минулоріч Північна Корея провела два випробування ядерної зброї і численні випробування балістичних ракет.
Як повідомляв УНН, Росія ввела санкції проти Північної Кореї.