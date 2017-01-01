Лідер КНДР повідомив про завершення розробки міжконтинентальної балістичної ракети

У телевізійному новорічному зверненні він заявив, що в 2016 році “зросла ядерна потуга” Північної Кореї і невдовзі у держави буде міжконтинентальна балістична ракета.

Тим часом чинний лідер Південної Кореї, прем’єр-міністр Хван Кьоан сказав у своєму новорічному зверненні, що його країна буде суттєво збільшувати військові витрати в умовах протистояння з Північною Кореєю.

Минулоріч Північна Корея провела два випробування ядерної зброї і численні випробування балістичних ракет.

Як повідомляв УНН, Росія ввела санкції проти Північної Кореї.