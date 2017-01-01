Лидер КНДР сообщил о завершении разработки межконтинентальной баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В телевизионном новогоднем обращении он заявил, что в 2016 году "возросла ядерная мощь" Северной Кореи и вскоре у страны будет межконтинентальная баллистическая ракета.
Между тем действующий лидер Южной Кореи, премьер-министр Хван Кьоан сказал в своем новогоднем обращении, что его страна будет существенно увеличивать военные расходы в условиях противостояния с Северной Кореей.
В прошлом году Северная Корея провела два испытания ядерного оружия и многочисленные испытания баллистических ракет.
Как сообщал УНН, Россия ввела санкции против Северной Кореи.