Росія ввела санкції проти Північної Кореї

Росія ввела економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування.

Зазначається, що санкції передбачають заходи щодо виконання відповідної резолюції Ради безпеки ООН.

Російські санкції обмежують здебільшого експорт вугілля, срібла, міді, нікелю та цинку з КНДР.

Як повідомляв УНН, усі країни-члени Ради безпеки ООН жорстко засудили нове ядерне випробування, проведене Північною Кореєю, та оголосили про запровадження нових санкції проти неї 30 листопада.