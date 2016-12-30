Росія ввела санкції проти Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російська Федерація ввела санкції проти Північної Кореї, які обмежують експорт вугілля і металів з цієї країни. Відповідний указ, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації, передає УНН.
Росія ввела економічні санкції проти Північної Кореї у відповідь на ядерні випробування.
Зазначається, що санкції передбачають заходи щодо виконання відповідної резолюції Ради безпеки ООН.
Російські санкції обмежують здебільшого експорт вугілля, срібла, міді, нікелю та цинку з КНДР.
Як повідомляв УНН, усі країни-члени Ради безпеки ООН жорстко засудили нове ядерне випробування, проведене Північною Кореєю, та оголосили про запровадження нових санкції проти неї 30 листопада.