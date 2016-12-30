Россия ввела санкции против Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российская Федерация ввела санкции против Северной Кореи, которые ограничивают экспорт угля и металлов из этой страны. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на российском официальном портале правовой информации, передает УНН.
Россия ввела экономические санкции против Северной Кореи в ответ на ядерные испытания.
Отмечается, что санкции предусматривают меры по выполнению соответствующей резолюции Совета безопасности ООН.
Российские санкции ограничивают в основном экспорт угля, серебра, меди, никеля и цинка из КНДР.
Как сообщал УНН, все страны-члены Совета безопасности ООН жестко осудили новое ядерное испытание, проведенное Северной Кореей, и объявили о введении новых санкций против нее 30 ноября.