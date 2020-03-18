Лідер гурту "Друга Ріка" зробив тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Лідер гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин пройшов тестування на COVID-19 в інфекційному відділенні лікарні у Білій Церкві. Вірусу в співака не виявили. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, після повернення з Італії музикант запідозрив у себе коронавірус і відразу здав всі необхідні тести. Сьогодні він отримав результати цих тестів, які підтвердили, що COVID-19 у нього немає.
“Після отримання мною другого тесту (ПЛР), що остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19 (коронавірусу), мене було виписано для продовження лікування пневмонії у медустанові за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення у БЦ з виглядом на ту ж саму білу церкву (Храм Святого Пантелеймона — Вікіпедія)”, — написав Харчишин.
Зараз артист, у якого діагностували пневмонію, перебуває в одній з приватних київських лікарень.
“Отже, для розвінчування міфу і забезпечення офіційного алібі своїм друзям та лЮбим контактним особам, публікую результати моїх обох тестів”, — написав артист.
Нагадаємо, актриса Ольга Куриленко повідомила, що в неї вже майже протягом тижня підтверджений діагноз інфекції коронавірусом.