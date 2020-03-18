Лідер гурту "Друга Ріка" зробив тест на коронавірус

КИЇВ. 18 березня. УНН. Лідер гурту “Друга Ріка” Валерій Харчишин пройшов тестування на COVID-19 в інфекційному відділенні лікарні у Білій Церкві. Вірусу в співака не виявили. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.