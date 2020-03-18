Лидер группы "Друга Рика" сделал тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин прошел тестирование на COVID-19 в инфекционном отделении больницы в Белой Церкви. Вируса у певца не обнаружили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, по возвращении из Италии музыкант заподозрил у себя коронавирус и сразу сдал все необходимые тесты. Сегодня он получил результаты этих тестов, которые подтвердили, что COVID-19 у него нет.
"После получения мной второго теста (ПЦР), окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавируса), я был выписан для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в БЦ с видом на ту же белую церковь (Храм Святого Пантелеймона - Википедия)", - написал Харчишин.
Сейчас артист, у которого диагностировали пневмонию, находится в одной из частных киевских больниц.
"Итак, для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов", - написал артист.
Напомним, актриса Ольга Куриленко сообщила, что у нее уже почти в течение недели подтвержден диагноз инфекции коронавируса.