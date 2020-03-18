Лидер группы "Друга Рика" сделал тест на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100528 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103735 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105769 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104746 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113420 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100871 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105325 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106663 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131576 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Лидер группы "Друга Рика" сделал тест на коронавирус

Лидер группы "Друга Рика" сделал тест на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 22417 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин прошел тестирование на COVID-19 в инфекционном отделении больницы в Белой Церкви. Вируса у певца не обнаружили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, по возвращении из Италии музыкант заподозрил у себя коронавирус и сразу сдал все необходимые тесты. Сегодня он получил результаты этих тестов, которые подтвердили, что COVID-19 у него нет.

"После получения мной второго теста (ПЦР), окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавируса), я был выписан для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в БЦ с видом на ту же белую церковь (Храм Святого Пантелеймона - Википедия)", - написал Харчишин.

Сейчас артист, у которого диагностировали пневмонию, находится в одной из частных киевских больниц.

"Итак, для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов", - написал артист.

Напомним, актриса Ольга Куриленко сообщила, что у нее уже почти в течение недели подтвержден диагноз инфекции коронавируса.

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