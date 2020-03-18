Лидер группы "Друга Рика" сделал тест на коронавирус

КИЕВ. 18 марта. УНН. Лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин прошел тестирование на COVID-19 в инфекционном отделении больницы в Белой Церкви. Вируса у певца не обнаружили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.