Лідер "Динамо" перерахував головні проблеми столичного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков прокоментував виступи команди у нинішньому сезоні, повідомляє УНН з посиланням на ресурс "Dynamomania".
Циганков залишився незадоволеним стабільністю виступів та кількістю завданих ударів.
“У нас немає стабільності. Все гойдалками. Одну гру зіграємо добре, а другу огидно. Десь не було малюнка гри, але домагалися результату. У кожному матчі ми налаштовуємося на перемогу і красивий футбол. Але виходить не завжди. У нас дуже мало ударів. Не знаю, з чим це пов’язано. Багато разів задавав собі це питання, сидячи вдома після матчів, аналізував”, — зізнався півзахисник.
Як повідомляв УНН, Циганков оформив хет-трик у заключній грі “Динамо” перед зимовою паузою в УПЛ.