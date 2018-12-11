Лидер "Динамо" перечислил главные проблемы столичного клуба

Цыганков остался недоволен стабильностью выступлений и количеством нанесенных ударов.

“У нас нет стабильности. Всё качелями. Одну игру сыграем хорошо, а вторую отвратительно. Где-то не было рисунка игры, но добивались результата. В каждом матче мы настраиваемся на победу и красивый футбол. Но получается не всегда. У нас очень мало ударов. Не знаю, с чем это связано. Много раз задавал себе этот вопрос, сидя дома после матчей, анализировал”, — признался полузащитник.

Как сообщал УНН, Цыганков оформил хет-трик в заключительной игре “Динамо” перед зимней паузой в УПЛ.