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Левандовскі: Луческу в "Динамо" - це все одно, що у "союзний час" із Києва перейти до "Спартака"

Київ • УНН

 • 10894 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Легенда донецького Шахтаря Маріуш Левандовскі прокоментував скандальне призначення Мірчі Луческу у київське "Динамо". Про це повідомляє сайт footballua.tv, передає УНН.

"В принципі, я розумію вболівальників київської команди. Це все одно, що хтось у "союзний час" з "Динамо" перейшов у московський "Спартак", настільки це було великим протистоянням. Але у даній ситуації можу сказати одне: Луческу - професіонал своєї справи", - сказав Маріуш Левандовскі.

На питання, чи здивувала його поява Луческу в "Динамо", він відповів наступне:

"Чесно кажучи, я такого не очікував. Хоча прикладів у футболі, коли гравець або тренер, який багато віддав клубу, переходить у стан найлютішого ворога, можна знайти достатньо. У цьому плані той же Луческу вміє робити несподівані вчинки", - вказав поляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ультрас "Динамо" зажадали зміни власника київського клубу.

Легенда Шахтаря також припустив, що динамівські футболісти не відразу зможуть зрозуміти Луческу.

"... можуть бути проблеми, але якщо до тренера буде довіра і виконання всіх вимог, Динамо може вийти на інший рівень", - додав Левандовскі.

Нагадаємо, раніше президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував зарплати у клубі і визнав, що їх платить у валюті кіпрський офшор.

Також нагадаємо, що проти керівництва "Динамо" за фактом несплати податків сьогодні розслідуються два кримінальні провадження. Одне - у ДБР, а інше - у ДФС. Останнє було відновлено за рішенням суду і через спочатку неналежного розслідування.

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