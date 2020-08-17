Левандовски: Луческу в "Динамо" - это все равно, что в "союзное время" из Киева перейти в "Спартак"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Легенда донецкого Шахтера Мариуш Левандовски прокомментировал скандальное назначение Мирчи Луческу в киевское "Динамо". Об этом сообщает сайт footballua.tv, передает УНН.
"В принципе, я понимаю болельщиков киевской команды. Это все равно, что кто-то в "союзное время" с "Динамо" перешел в московский "Спартак", насколько это было большим противостоянием. Но в данной ситуации могу сказать одно: Луческу - профессионал своего дела", - сказал Мариуш Левандовски.
На вопрос, удивило ли его появление Луческу в "Динамо", он ответил следующее:
"Честно говоря, я такого не ожидал. Хотя примеров в футболе, когда игрок или тренер, который много отдал клубу, переходит в состояние злейшего врага, можно найти достаточно. В этом плане тот же Луческу умеет делать неожиданные поступки", - отметил поляк.
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Легенда Шахтера также предположил, что динамовские футболисты не сразу смогут понять Луческу.
"... могут быть проблемы, но если к тренеру будет доверие и выполнение всех требований, Динамо может выйти на другой уровень", - добавил Левандовски.
Напомним, ранее президент ФК "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал зарплаты в клубе и признал, что их платит в валюте кипрский оффшор.
Также напомним, что против руководства "Динамо" по факту неуплаты налогов сегодня расследуются два уголовных производства. Одно - в ГБР, а другое - в ГФС. Последнее было возобновлено по решению суда и по причине изначально ненадлежащего расследования.