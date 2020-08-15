Лелека з відром: в Україні планують створити протипожежний символ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні планують провести протипожежну кампанію, символом якої стане лелека з відром. Але, фінансування на її проведення поки немає. Про це в інтерв'ю УНН розповів професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев.
“У кожній країні є такий герой, найвідоміший — Smokey Вear — це американське димне ведмежа. Він заснований на реальній історії, коли йшла лісова пожежа, і мати рятувала ведмежат, вона загасила його, закидавши землею. Пожежні це побачили, і виник цей образ”, - розповідає він.
За словами Зібцева, цей Smokey Вear став символом лісової служби США, і на ньому виросли цілі покоління американців.
“В інших країнах також є свої символи. В Україні ми пропонуємо і розробляємо, що це буде лелека з відром — український символ. Ми хочемо таку компанію провести і шукаємо донорів. Держава грошей не дасть на ці цілі, може бути Європейський Союз або якісь міжнародні організації. Такий бренд потрібно зробити і показувати дітям, воно добре працює на дітях. Якщо вони бачать таке в дитинстві, потім вони виростають і пам’ятають цей символ”, - додав експерт.
Нагадаємо, в Україні в порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилася в три рази.