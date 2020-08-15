Аист с ведром: в Украине планируют создать противопожарный символ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73592 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100122 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124043 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105785 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125735 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100855 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101748 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103807 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101878 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Аист с ведром: в Украине планируют создать противопожарный символ

Аист с ведром: в Украине планируют создать противопожарный символ

Киев  •  УНН

 • 25517 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине планируют провести противопожарную кампанию, символом которой станет аист с ведром. Но, финансирования на ее проведение пока нет. Об этом в интервью УНН рассказал профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, директор Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

“В каждой стране есть такой герой, самый известный - Smokey Вear — это американский дымный медвежонок. Он основан на реальной истории, когда шел лесной пожар, и мать спасала медвежат, она потушила его забросав землей. Пожарные это увидели, и возник этот образ”, — рассказывает он.

По словам Зибцева, этот Smokey Вear стал символом лесной службы США, и на нем выросли целые поколения американцев.

“В других странах также есть свои символы. В Украине мы предлагаем и разрабатываем, что это будет аист с ведром — украинский символ. Мы хотим такую компанию провести и ищем доноров. Государство денег не даст на эти цели, может быть Европейский Союз или какие-нибудь международные организации. Такой бренд нужно сделать и показывать детям, оно хорошо работает на детях. Если они видят такое в детстве, потом они вырастают и помнят этот символ”, — добавил эксперт.

Напомним, в Украине по сравнению с прошлым годом количество пожаров увеличилось в три раза.

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