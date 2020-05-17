Легковик на Київщині влетів у дерево: троє осіб загинули і двоє травмовані

«17 травня…надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Пороскотень на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина. По прибуттю, рятувальниками було встановлено, що ДТП сталась внаслідок зіткнення з деревом легкового автомобіля “ВАЗ”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із понівеченої автівки за допомогою аварійно-рятувального обладнання. Також представниками ДСНС було проведено знеструмлення акумуляторної батареї, для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.

У результаті пригоди загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років та травмовано двох пасажирок 1997 та 1996 року народження, яких негайно було направлено для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні.

Причина ДТП наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Івано-Франківську внаслідок ДТП із автомобілем швидкої медичної допомоги травмовано медика та жінку з дитиною, яких "швидка" везла до лікарні.