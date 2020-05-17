Легковушка в Киевской области влетела в дерево: три человека погибли и двое травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Киевской области автомобиль "ВАЗ" столкнулся с деревом, в результате чего водитель и двое пассажиров погибли на месте, еще двое пассажиров получили травмы, были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
“17 мая ... поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Пороскотень на участке дороги Клавдиево-Гавронщина. По прибытию, спасателями было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения с деревом легкового автомобиля “ВАЗ”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели провели деблокацию трех погибших граждан с разбитой машины с помощью аварийно-спасательного оборудования. Также представителями ГСЧС было проведено обесточивание аккумуляторной батареи, для устранения угрозы возгорания автомобиля с помощью шанцевого инструмента.
В результате происшествия погибли три человека: водитель и двое пассажиров 1996, 1997 годов и травмированы две пассажирки 1997 и 1996 года рождения, которых немедленно было направлено для госпитализации в Бородянскую центральную больницу.
Причина ДТП устанавливается.
Напомним, в Ивано-Франковске в результате ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи травмировано медика и женщину с ребенком, которых “скорая” везла в больницу.