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Легковик і вантажівка зіштовхнулись у Полтавській області, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Полтавській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з причепом вантажівки загинуло дві людини, особи яких встановлюються. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.

“Автомобільна аварія сталася сьогодні, близько 13:30 на 149-му кілометрі вказаної автомобільної дороги у Пирятинському районі Полтавської області”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, за попередньою інформацією, сталося зіткнення вантажівки “Даф” та легковика ВАЗ. Від отриманих травм двоє громадян, що перебували у легковику, загинули на місці. Їх особи встановлюються. Також відомо, що за кермом вантажівки перебував 36-річний чоловік.

Всі обставини та причини автомобільної аварії встановлюються.

Нагадаємо, поблизу Хмельницького в ДТП травмувалися 5 осіб.

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