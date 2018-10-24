Легковушка и грузовик столкнулись в Полтавской области, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Полтавской области в результате столкновения легкового автомобиля с прицепом грузовика погибли два человека, личности которых устанавливаются. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
"Автомобильная авария произошла сегодня, около 13:30 на 149-м километре указанной автомобильной дороги в Пирятинском районе Полтавской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, по предварительной информации, произошло столкновение грузовика "Даф" и легковушки ВАЗ. От полученных травм двое граждан, находившихся в легковушке, погибли на месте. Их личности устанавливаются. Также известно, что за рулем грузовика находился 36-летний мужчина.
Все обстоятельства и причины автомобильной аварии устанавливаются.
Напомним, вблизи Хмельницкого в ДТП травмированы 5 человек.