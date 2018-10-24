Легковушка и грузовик столкнулись в Полтавской области, есть жертвы

"Автомобильная авария произошла сегодня, около 13:30 на 149-м километре указанной автомобильной дороги в Пирятинском районе Полтавской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, по предварительной информации, произошло столкновение грузовика "Даф" и легковушки ВАЗ. От полученных травм двое граждан, находившихся в легковушке, погибли на месте. Их личности устанавливаются. Также известно, что за рулем грузовика находился 36-летний мужчина.

Все обстоятельства и причины автомобильной аварии устанавливаются.

Напомним, вблизи Хмельницкого в ДТП травмированы 5 человек.