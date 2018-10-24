На Хмельниччині п'ятеро чоловіків потрапили до шпиталю через зіткнення фури із легковиком

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поблизу Хмельницького в ДТП травмувалися 5 осіб. Про це повідомив відділ комунікації поліції Хмельницької області, передає УНН.

“Сорокарічного водія автомобіля Volkswagen Sharan та чотирьох його пасажирів — чоловіків віком 27, 39, 41 та 42 роки каретами „швидкої“ доправлено в Хмельницьку обласну клінічну лікарню”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася у середу, 24 жовтня, близько 07:50 на автодорозі М-12 сполученням “Хмельницький — Вінниця” поблизу села Давидківці.

За попередньою інформацією, 58-річний водій вантажівки “МАЗ”, перетинаючи дорогу М-12 в напрямку села Давидківці, не врахував дорожньої обстановки, не надав переваги в русі автомобілю Volkswagen Sharan під керуванням 40-річного жителя міста Шепетівка, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого відбулось зіткнення.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Хмельницького відділення поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП травмувалися 7 осіб.

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