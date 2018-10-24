В Хмельницкой области пятеро мужчин попали в больницу из-за столкновения фуры с легковушкой
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Вблизи г.Хмельницкий в ДТП травмированы 5 человек. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Хмельницкой области, передает УНН.
“Сорокалетний водитель автомобиля Volkswagen Sharan и четыре его пассажира — мужчины в возрасте 27, 39, 41 и 42 года каретами ”скорой“ доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло в среду, 24 октября, около 07:50 на автодороге М-12 сообщением “Хмельницкий — Винница” вблизи села Давыдковцы.
По предварительной информации, 58-летний водитель грузовика “МАЗ”, пересекая дорогу М-12 в направлении села Давыдковцы, не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Sharan под управлением 40-летнего жителя города Шепетовка, который двигался по главной дороге , в результате чего произошло столкновение.
На месте продолжает работать следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Тернопольской области в ДТП травмировались 7 человек.