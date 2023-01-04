Легкі танки, Bastion та посилення ППО: Зеленський поговорив з Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Голова Української Держави подякував Макрону за надання легких танків та бронеавтомобілів Bastion, лідери також погодили подальшу співпрацю щодо посилення ППО для України, передає УНН.
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“Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру”, – йдеться у Telegram Голови Держави.
Доповнення
Франція анонсувала в грудні, що до України скоро надійде друга частина систем протиповітряної оборони.
Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.