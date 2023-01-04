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Легкі танки, Bastion та посилення ППО: Зеленський поговорив з Макроном

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Голова Української Держави подякував Макрону за надання легких танків та бронеавтомобілів Bastion, лідери також погодили подальшу співпрацю щодо посилення ППО для України, передає УНН.

Легкі танки, Bastion та посилення ППО: Зеленський поговорив з Макроном

Цитата

“Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру”, – йдеться у Telegram Голови Держави.

Доповнення

Франція анонсувала в грудні, що до України скоро надійде друга частина систем протиповітряної оборони.

Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.

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