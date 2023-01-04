Легкі танки, Bastion та посилення ППО: Зеленський поговорив з Макроном

Цитата

“Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей. Також домовилися працювати над реалізацією формули миру”, – йдеться у Telegram Голови Держави.

Доповнення

Франція анонсувала в грудні, що до України скоро надійде друга частина систем протиповітряної оборони.

Франція надала допомогу Україні на суму 550 мільйонів євро, передавши, серед іншого, 18 самохідних артилерійських установок Caesar.