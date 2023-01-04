Легкие танки, Bastion и усиление ПВО: Зеленский поговорил с Макроном

Цитата

“Провел длительную и подробную беседу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира”, – говорится в Telegram Главы государства.

Дополнение

Франция анонсировала в декабре, что в Украину скоро поступит вторая часть систем противовоздушной обороны.

Франция оказала помощь Украине на сумму 550 миллионов евро, передав, среди прочего, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar.