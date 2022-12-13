До України скоро надійде друга частина систем ППО від Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. До України скоро надійде друга частина систем протиповітряної оборони від Франції. Про це повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час брифінгу за підсумками конференції у Парижі, передає кореспондент УНН.
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«Що стосується ППО чи ракет, то зараз друга частина буде надходити, перша вже надійшла. Скоро друга дійде до України», - розповіла Колонна.
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Франція передала Україні два зенітно-ракетних комплекси Crotale та дві реактивні системи залпового вогню LRU.