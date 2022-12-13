В Украину скоро поступит вторая часть систем ПВО от Франции

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"Что касается ПВО или ракет, то сейчас вторая часть будет поступать, первая уже поступила. Скоро вторая дойдет до Украины", - рассказала Колонна.

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Франция передала Украине два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.