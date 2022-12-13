В Украину скоро поступит вторая часть систем ПВО от Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украину скоро поступит вторая часть систем противовоздушной обороны от Франции. Об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на брифинге по итогам конференции в Париже, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Что касается ПВО или ракет, то сейчас вторая часть будет поступать, первая уже поступила. Скоро вторая дойдет до Украины", - рассказала Колонна.
Дополнение
Франция передала Украине два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.