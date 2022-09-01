Легка атлетика: визначилися представниці України на етап Діамантової ліги в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Шестеро українських легкоатлеток змагатимуться на етапі Діамантової ліги у Брюсселі, повідомляє НОК України, пише УНН.
Деталі
2 вересня, у п’ятницю, Україну на змаганнях представлять:
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- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту);
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- Ірина Геращенко (стрибки у висоту);
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- Юлія Левченко (стрибки у висоту);
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- Катерина Табашник (стрибки у висоту);
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- Наталія Стребкова (біг на 3000 метрів з перешкодами);
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- Марія Горєлова (стрибки у довжину);
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Доповнення
Українець Проценко здобув "золото" етапу "Діамантової ліги" в стрибках у висоту.