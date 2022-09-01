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Легка атлетика: визначилися представниці України на етап Діамантової ліги в Брюсселі

Київ • УНН

 • 136112 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Шестеро українських легкоатлеток змагатимуться на етапі Діамантової ліги у Брюсселі, повідомляє НОК України, пише УНН.

Легка атлетика: визначилися представниці України на етап Діамантової ліги в Брюсселі

Деталі

2 вересня, у п’ятницю, Україну на змаганнях представлять:

  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту);
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту);
  • Юлія Левченко (стрибки у висоту);
  • Катерина Табашник (стрибки у висоту);
  • Наталія Стребкова (біг на 3000 метрів з перешкодами);
  • Марія Горєлова (стрибки у довжину);

Доповнення

Українець Проценко здобув "золото" етапу "Діамантової ліги" в стрибках у висоту.

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