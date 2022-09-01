Легкая атлетика: определились представительницы Украины на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Шесть украинских легкоатлеток будут соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Детали
2 сентября, в пятницу, Украину на соревнованиях представят:
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- Ярослава Магучих (прыжки в высоту);
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- Ирина Геращенко (прыжки в высоту);
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- Юлия Левченко (прыжки в высоту);
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- Екатерина Табашник (прыжки в высоту);
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- Наталья Стребкова (бег на 3000 метров с препятствиями);
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- Мария Горелова (прыжки в длину);
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Дополнение
Украинец Проценко получил "золото" этапа "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту.