Легіонер "Динамо" став трансферною ціллю новачка італійської Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Нападник "Динамо" і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес близький до продовження кар'єри в чемпіонаті Італії, повідомляє УНН з посиланням на Twitter італійського журналіста Альфредо Педулли.
Деталі
ФК “Салернітана” може провернути трансфер Родрігеса вже найближчими днями.
У поточному сезоні гравець лінії атаки взяв участь у двох матчах “біло-синіх” — не відзначився результативними діями.
Доповнення
“Салернітана” є новачком Серії А. У першому турі команда Фабріціо Касторі зіграє проти “Болоньї” вже 22 серпня.
Контекст
Родрігес заявляв про бажання продовжити кар’єру в АПЛ.