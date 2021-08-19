Легіонер "Динамо" став трансферною ціллю новачка італійської Серії А

Деталі

ФК “Салернітана” може провернути трансфер Родрігеса вже найближчими днями.

У поточному сезоні гравець лінії атаки взяв участь у двох матчах “біло-синіх” — не відзначився результативними діями.

Доповнення

“Салернітана” є новачком Серії А. У першому турі команда Фабріціо Касторі зіграє проти “Болоньї” вже 22 серпня.

Контекст

Родрігес заявляв про бажання продовжити кар’єру в АПЛ.