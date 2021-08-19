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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 13731 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 39582 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 69749 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 140655 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 159274 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126488 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122022 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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2 марта, 04:30 • 124993 просмотра

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Легионер "Динамо" стал трансферной целью новичка итальянской Серии А

Легионер "Динамо" стал трансферной целью новичка итальянской Серии А

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Нападающий "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес близок к продлению карьеры в чемпионате Италии, сообщает УНН со ссылкой на Twitter итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Детали

ФК “Салернитана” может провернуть трансфер Родригеса уже в ближайшие дни.

В текущем сезоне игрок линии атаки принял участие в двух матчах “бело-синих” — не отметился результативными действиями.

Дополнение

“Салернитана” новичок Серии А. В первом туре команда Фабрицио Касторе сыграет против “Болоньи” уже 22 августа.

Контекст

Родригес заявлял о желании продолжить карьеру в АПЛ.

Украинские Национальные Новости

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