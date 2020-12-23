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Легендарний ексворотар Касільяс отримав посаду в ФК “Реал”

Київ • УНН

 • 10550 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Мадридський “Реал” призначив Ікера Касільяса заступником генерального директора клубного фонду, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Легендарний ексворотар Касільяс отримав посаду в ФК “Реал”

“Ікер Касільяс — легенда Реала, він представляє цінності нашого клубу і він є найкращим воротарем в нашій історії. Його спортивна кар’єра і людські якості були відзначені престижними нагородами, такими, як премія принца Астурійського в галузі спорту, Королівський орден за заслуги в спорті, золота медаль королівського ордена за заслуги в спорті і золота медаль спільноти Мадрида. Реал пишається тим, що один з його великих капітанів повернувся додому”, — наголошено в заяві “галактікос”.

Примітно, що за 25 років в “Реалі” Касільяс виграв 19 титулів, серед яких 3 перемоги в Лізі чемпіонів, 3 трофея Клубного чемпіонату світу, 2 Суперкубки Європи, 5 титулів чемпіонату Іспанії, 2 Кубка Короля і 4 Суперкубка Іспанії. Також він провів 167 матчів за збірну Іспанії, з якою виграв чемпіонат світу і двічі переміг на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Касільяс розповів про стан та наслідки перенесеного інфаркту.

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