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Легендарный экс-вратарь Касильяс получил должность в ФК "Реал"

Киев • УНН

 • 10550 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Мадридский “Реал” назначил Икера Касильяса заместителем генерального директора клубного фонда, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Легендарный экс-вратарь Касильяс получил должность в ФК "Реал"

“Икер Касильяс — легенда Реала, он представляет ценности нашего клуба, и он является лучшим вратарем в нашей истории. Его спортивная карьера и человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими, как премия принца Астурийского в области спорта, Королевский орден за заслуги в спорте, золотая медаль королевского ордена за заслуги в спорте и золотая медаль сообщества Мадрид. Реал гордится тем, что один из его больших капитанов вернулся домой”, — отмечается в заявлении “галактикос”.

Примечательно, что за 25 лет в “Реале” Касильяс выиграл 19 титулов, среди которых 3 победы в Лиге чемпионов, 3 трофея Клубного чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы, 5 титулов чемпионата Испании, 2 Кубка Короля и 4 Суперкубка Испании. Также он провел 167 матчей за сборную Испании, с которой выиграл чемпионат мира и дважды победил на чемпионате Европы.

Напомним, Касильяс рассказал о состоянии и последствия перенесенного инфаркта.

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