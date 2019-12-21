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Лавров заявив, що Україна запропонувала для розведення сил на Донбасі ділянки "в чистому полі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна під час обговорення питання розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі нібито запропонувала три ділянки “в чистому полі”, які не здійснять значного впливу на безпеку. Про це в суботу заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі федерального “Першого каналу”, передає УНН.

“Українська сторона, за моїми даними, запропонувала три ділянки в чистому полі, де розведення ніякого впливу на безпеку людей не здійснить”, — сказав глава МЗС РФ в ефірі каналу.

Додамо, що сенатори РФ запропонують колегам з парламентів Німеччини і Франції обговорити ініціативу про організацію міжпарламентського діалогу в “нормандському форматі”. Про це повідомив в п’ятницю глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев.

Також, у четвер, Путін висловився про зустріч у “нормандському форматі” через чотири місяці.

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