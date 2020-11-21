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Лавров прибув у Єреван, очікується зустріч із Пашиняном

Лавров прибув у Єреван, очікується зустріч із Пашиняном

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в суботу прибув до Вірменії. Про це повідомили ТАСС в російській делегації, передає УНН.

"Лавров прибув в Єреван", - сказав співрозмовник агентства.

Також за інформацією видання, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян сьогодні ранком проводить зустріч з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який також прибув в Єреван.

"На даний момент проходить зустріч Пашиняна з Шойгу", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін зробив заяву щодо статусу Нагірного Карабаху

Додамо, що Шойгу прибув в Єреван в суботу в складі міжвідомчої делегації Росії.

"Очікується прибуття ... віце-прем'єрів РФ Олександра Новака, Олексія Оверчука і інших", - повідомили в кабміні.

Як повідомляє видання, свою першу зустріч в Єревані Лавров проведе з Пашиняном.

Додамо, в ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін ухвалили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. 

Також нагадаємо, ситуація в регіоні загострилася 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху почалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили в провокації, після чого азербайджанські збройні сили почали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерта (Ханкенді).

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