Лавров прибыл в Ереван, ожидается встреча с Пашинян
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу прибыл в Армению. Об этом сообщили ТАСС в российской делегации, передает УНН.
"Лавров прибыл в Ереван", - сказал собеседник агентства.
Также по информации издания, премьер Армении Никол Пашинян сегодня утром проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, который также прибыл в Ереван.
"На данный момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу", - говорится в сообщении.
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Добавим, что Шойгу прибыл в Ереван в субботу в составе межведомственной делегации России.
"Ожидается прибытие ... вице-премьеров РФ Александра Новака, Алексея Оверчука и других", - сообщили в Кабмине.
Как сообщает издание, свою первую встречу в Ереване Лавров проведет с Пашиняном.
Добавим, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Также напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения друг друга обвинили в провокации, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерта (Ханкенди).