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Лавров побачив "перспективу нормалізації відносин з Україною"

Лавров побачив "перспективу нормалізації відносин з Україною"

Київ • УНН

 • 7682 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував обмін ув’язненими, що відбувся з Україною, вказавши на інформацію, що з’явилася “перспектива нормалізації відносин між країнами”, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.

“Ми всі висловили задоволення обміном 35 на 35, що відбувся”, — сказав Лавров. “Це дозволяє розраховувати на те, що паралельно з врегулюванням ситуації на Донбасі і російсько-українські відносини будуть нормалізувалася, і ті односторонні антиросійські рішення, які приймав режим Порошенко, будуть відкликані”, — додав Лавров.

Як писав УНН, представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про утримуваних осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну 7 вересня.

Коли Пєскову нагадали, що він сам обіцяв, що повний список буде озвучений пізніше, той сказав: “Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую”. Пєсков також не став коментувати питання, чи отримають російське громадянство українці, які прибули з обміну в Москву.

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