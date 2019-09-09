Лавров увидел "перспективу нормализации отношений с Украиной"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обмен заключенными, произошедший с Украиной, указав на появившуюся “перспективу нормализации отношений между странами”, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
“Мы все выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35”, — сказал Лавров. “Это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации на Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те односторонние антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны”, — добавил Лавров.
Как писал УНН, представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о содержащихся лицах, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.
Когда Пескову напомнили, что он сам обещал, что полный список будет озвучен позже, тот сказал: “Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую”. Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.