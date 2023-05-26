лавров обговорив зі спецпредставником Китаю ситуацію навколо України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Голова мзс рф сергій лавров і спецпредставник Китаю Лі Хуей обмінялися думками щодо ситуації навколо України та перспектив врегулювання війни, яку розпочала росія. Про це повідомляє міністерство закордонних справ рф, передає УНН.
Міністр закордонних справ росії лавров прийняв Спецпредставника Уряду КНР у справах Євразійського регіону Лі Хуея.
лавров відзначив особистий внесок Лі Хуея у зміцнення російсько-китайського всеосяжного стратегічного співробітництва.
Цитата
«Відбувся обмін думками щодо ситуації навколо України та перспектив врегулювання конфлікту (повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України – ред.)», — йдеться в повідомленні.
Повідомляють, що лавров висловив вдячність китайській стороні за виважену позицію щодо, як рф називає нібито, «української кризи», високо оцінив готовність Пекіна відігравати позитивну роль у її врегулюванні.
Голова мзс рф підтвердив нібито прихильність москви політико-дипломатичному вирішенню конфлікту.
лавров стверджує, що українська сторона нібито створює разом із західними країнами начебто серйозні перешкоди для відновлення мирних переговорів.
Крім того, повідомляється, що по обидва боки було висловлено готовність до подальшого зміцнення російсько-китайської зовнішньополітичної взаємодії, незмінно націленої на підтримання миру і стабільності в регіоні та на планеті загалом.
Доповнення
Видання The Wall Street Journal повідомляло, що спецпредставник Китаю Лі Хуей, який цього місяця здійснив візити до Києва, Варшави, Берліна, Парижа і Брюсселя, закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій.