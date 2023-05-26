лавров обговорив зі спецпредставником Китаю ситуацію навколо України

ukru
29 березня, 17:57 • 274694 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 370127 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 305368 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340250 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304973 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221961 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206454 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165375 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537597 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175557 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 29208 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 22166 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 16650 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 13507 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 12327 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394822 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537597 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570621 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567595 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205886 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 370127 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175792 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166638 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137502 перегляди
Актуальне
лавров обговорив зі спецпредставником Китаю ситуацію навколо України

лавров обговорив зі спецпредставником Китаю ситуацію навколо України

Київ • УНН

 • 608092 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Голова мзс рф сергій лавров і спецпредставник Китаю Лі Хуей обмінялися думками щодо ситуації навколо України та перспектив врегулювання війни, яку розпочала росія. Про це повідомляє міністерство закордонних справ рф, передає УНН.

Міністр закордонних справ росії лавров прийняв Спецпредставника Уряду КНР у справах Євразійського регіону Лі Хуея.

лавров відзначив особистий внесок Лі Хуея у зміцнення російсько-китайського всеосяжного стратегічного співробітництва.

Цитата

«Відбувся обмін думками щодо ситуації навколо України та перспектив врегулювання конфлікту (повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України – ред.)», — йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що лавров висловив вдячність китайській стороні за виважену позицію щодо, як рф називає нібито, «української кризи», високо оцінив готовність Пекіна відігравати позитивну роль у її врегулюванні.

Голова мзс рф підтвердив нібито прихильність москви політико-дипломатичному вирішенню конфлікту.

лавров стверджує, що українська сторона нібито створює разом із західними країнами начебто серйозні перешкоди для відновлення мирних переговорів.

Крім того, повідомляється, що по обидва боки було висловлено готовність до подальшого зміцнення російсько-китайської зовнішньополітичної взаємодії, незмінно націленої на підтримання миру і стабільності в регіоні та на планеті загалом.

Доповнення

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що спецпредставник Китаю Лі Хуей, який цього місяця здійснив візити до Києва, Варшави, Берліна, Парижа і Брюсселя, закликав європейські уряди до негайного припинення вогню в Україні, залишивши росії частину тимчасово окупованих територій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76