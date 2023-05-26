лавров обсудил со спецпредставителем Китая ситуацию вокруг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Глава мид рф сергей лавров и спецпредставитель Китая Ли Хуэй обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования войны, которую начала россия. Об этом сообщает министерство иностранных дел рф, передает УНН.
Министр иностранных дел россии лавров принял Спецпредставителя Правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэя.
лавров отметил личный вклад Ли Хуэя в укрепление российско-китайского всеобъемлющего стратегического сотрудничества.
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«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования конфликта (полномасштабной войны, которую начала россия против Украины – ред.)», — говориться в сообщении.
Сообщается, что лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении как рф называет якобы «украинского кризиса», высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании.
Глава мид рф подтвердил якобы приверженность москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта.
Лавров утверждает, что украинская сторона якобы создает вместе с западными странами, будто бы серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров.
Кроме того, сообщается, что с обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом.
Дополнение
Издание The Wall Street Journal сообщало, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй, который в этом месяце совершил визиты в Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства к немедленному прекращению огня в Украине, оставив россии часть временно оккупированных территорий.