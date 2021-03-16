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Латвія призупинила застосування вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

Латвія призупинила застосування вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca

Київ • УНН

 • 12667 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Влада Латвії призупинила вакцинацію проти коронавірусу препаратом від англо-шведської компанії AstraZeneca, йдеться в повідомленні Державного агентства лікарських засобів республіки, передає УНН.

Що відомо

Таке рішення прийнято в якості запобіжного заходу після повідомлень окремих країн Європейського союзу про виникнення тромбоемболії і тромбозів у щеплених цією вакциною. Вакцинація припиняється на термін до двох тижнів.

Цитата

“В якості додаткової міри обережності Центр профілактики та контролю захворювань (SPKC), Державна рада з імунізації (IVP), Державне агентство лікарських засобів (ZVA) та Інспекції охорони здоров’я (VI) сьогодні рекомендували тимчасово призупинити вакцинацію (препаратом від) AstraZeneca проти COVID-19 в Латвії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У той же час влада зазначає, що на даний момент немає даних про зв’язок між застосуванням вакцини від AstraZeneca і ускладненнями. Раніше в Латвії відмовилися від використання однієї з партій препарату від англо-шведської компанії.

Що передувало

Вакцинація проти COVID-19 в республіці почалася в кінці грудня минулого року. За цей час щеплення зробили 79 тис. чоловік — ті, кому введена як перша, так і друга доза. При цьому Державне агентство лікарських засобів отримало 654 повідомлення про можливі побічні ефекти вакцин, шість з них стосувалися смертельного результату.

Контекст

Таким чином щонайменше 14 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.

Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Нідерланди, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.

В МОЗ України повідомили, що не планують зупиняти щеплення вакциною AstraZeneca.

При цьому у самій компанії в неділю опублікували заяву, в якій запевнили у безпеці своєї вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров’я запевняє, що користь вакцини від COVID-19 AstraZeneca перевищує негативні дані про неї. Очікується, що експерти ВООЗ у вівторок повинні зустрітися для розгляду питання про безпеку цієї вакцини.

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