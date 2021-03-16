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Актуальное
Латвия приостановила применение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

Латвия приостановила применение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 12662 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, говорится в сообщении Государственного агентства лекарственных средств республики, передает УНН.

Что известно

Такое решение принято в качестве меры пресечения после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этой вакциной. Вакцинация прекращается на срок до двух недель.

Цитата

“В качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Государственный совет по иммунизации (IVP), Государственное агентство лекарственных средств (ZVA) и Инспекция здравоохранения (VI) сегодня рекомендовали временно приостановить вакцинацию (препаратом от) AstraZeneca против COVID-19 в Латвии”, — говорится в сообщении.

Детали

В то же время власти отмечают, что на данный момент нет данных о связи между применением вакцины от AstraZeneca и осложнениями. Ранее в Латвии отказались от использования одной из партий препарата от англо-шведской компании.

Что предшествовало

Вакцинация против COVID-19 в республике началась в конце декабря прошлого года. За это время прививки сделали 79 тыс. человек — те, кому введена первая, так и вторая доза. При этом Государственное агентство лекарственных средств получило 654 сообщения о возможных побочных эффектах вакцин, шесть из них касались смертельного исхода.

Контекст

Таким образом по меньшей мере 14 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca за случаев образования тромбов после применения вакцины.

В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Нидерланды, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.

В Минздраве Украины сообщили, что не планируют останавливать прививку вакциной AstraZeneca.

При этом в самой компании в воскресенье опубликовали заявление, в котором заверили в безопасности своей вакцины.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что польза вакцины от COVID-19 AstraZeneca превышает негативные данные о ней. Ожидается, что эксперты ВОЗ во вторник должны встретиться для рассмотрения вопроса о безопасности этой вакцины.

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