Латвия приостановила применение вакцины против COVID-19 от AstraZeneca

Что известно

Такое решение принято в качестве меры пресечения после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этой вакциной. Вакцинация прекращается на срок до двух недель.

Цитата

“В качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Государственный совет по иммунизации (IVP), Государственное агентство лекарственных средств (ZVA) и Инспекция здравоохранения (VI) сегодня рекомендовали временно приостановить вакцинацию (препаратом от) AstraZeneca против COVID-19 в Латвии”, — говорится в сообщении.

Детали

В то же время власти отмечают, что на данный момент нет данных о связи между применением вакцины от AstraZeneca и осложнениями. Ранее в Латвии отказались от использования одной из партий препарата от англо-шведской компании.

Что предшествовало

Вакцинация против COVID-19 в республике началась в конце декабря прошлого года. За это время прививки сделали 79 тыс. человек — те, кому введена первая, так и вторая доза. При этом Государственное агентство лекарственных средств получило 654 сообщения о возможных побочных эффектах вакцин, шесть из них касались смертельного исхода.