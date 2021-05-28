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The Guardian

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Латвія повідомила, що відносини з Білоруссю "заморожені на невизначений час"

Київ • УНН

 • 19309 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Посол Латвії в Білорусі Ейнарс Семаніс назвав відносини Риги і Мінська замороженими на невизначений час. Про це дипломат, який на цьому тижні був видворений з сусідньої країни, заявив в інтерв’ю Латвійському радіо, пише УНН.

Латвія повідомила, що відносини з Білоруссю "заморожені на невизначений час"

Деталі

“З точки зору дипломатичної термінології відносини Латвії і Білорусі заморожені”, — передає його слова в п’ятницю сайт Латвійського радіо. Проте, за його словами, латвійські дипломати не були внесені в білоруський чорний список, що дає надію на нормалізацію відносин двох країн. Однак поки неможливо прогнозувати, коли це станеться, зазначив Семаніс.

При цьому посол зазначив, що, незважаючи на політичні розбіжності, економічні відносини двох країн протягом останнього року, особливо в прикордонних регіонах, суттєво не погіршилися. “Ми сусіди. І порядок денний економічного співробітництва наших країн охоплює практично всі сфери економіки. Якщо ми візьмемо сусідні регіони, наприклад, Вітебську область і Латгалію, то там дуже тісний контакт”, — сказав він.

“Навіть коли навесні і влітку минулого року почалася ковід-криза, я не можу сказати, що економічне співробітництво якимось чином зменшилося. Так, через коронавірус є певні зміни, але співпраця з огляду на різні угоди триває”, — підкреслив він. У той же час нові економічні санкції з боку ЄС проти Білорусі найбільше вдарять по сфері транзиту і логістики, причому не тільки в самій країні, а й в сусідніх з нею, вважає посол.

Контекст

Глава МЗС Білорусі 24 травня повідомив, що Мінськ висилає посла Латвії Ейнарс Семаніса і співробітників посольства через інцидент з білоруським державним прапором в Ризі. Прапор, вивішений біля одного з готелів в центрі Риги, де проживають національні збірні, які беруть участь в чемпіонаті світу з хокею, був замінений на біло-червоно-білий прапор. Як повідомили ЗМІ, це власноруч зробили глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс і мер Риги Мартіньш Стакіс.

У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії заявило, що викликав тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії і про видворення дипломатів цієї країни до моменту нормалізації відносин. У свою чергу Федерація хокею Білорусі повідомила, що направила ноту на адресу президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля, оргкомітету ЧС з хокею в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіки в Ризі.

25 травня депутати Палати представників (нижньої палати) парламенту Білорусі прийняли заяву в зв’язку з інцидентом з державним прапором республіці в Латвії, в якій розцінили його як порушення норм міжнародного права і продовження недружньої політики Риги щодо Мінська.

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