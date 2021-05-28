Латвия сообщила, что отношения с Беларусью "заморожены на неопределенное время"

Детали

“С точки зрения дипломатической терминологии отношения Латвии и Беларуси заморожены”, — передает его слова в пятницу сайт Латвийского радио. Тем не менее, по его словам, латвийские дипломаты не были внесены в белорусский черный список, что дает надежду на нормализацию отношений двух стран. Однако пока невозможно прогнозировать, когда это произойдет, отметил Семанис.

При этом посол указал, что, несмотря на политические разногласия, экономические отношения двух стран в течение последнего года, особенно в приграничных регионах, существенно не ухудшились. “Мы соседи. И повестка дня экономического сотрудничества наших стран охватывает практически все сферы экономики. Если мы возьмем соседние регионы, например, Витебскую область и Латгалию, то там очень тесное взаимодействие”, — сказал он.

“Даже когда весной и летом прошлого года начался ковид-кризис, я не могу сказать, что экономическое сотрудничество каким-то образом уменьшилось. Да, из-за коронавируса есть определенные изменения, но сотрудничество ввиду различных соглашений продолжается”, — подчеркнул он. В то же время новые экономические санкции со стороны ЕС против Белоруссии больше всего ударят по сфере транзита и логистики, причем не только в самой стране, но и в соседних с ней, считает посол.

Контекст

Глава МИД Беларуси 24 мая сообщил, что Минск высылает посла Латвии Эйнарса Семаниса и сотрудников посольства из-за инцидента с белорусским государственным флагом в Риге. Флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают национальные сборные, участвующие в чемпионате мира по хоккею, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщили СМИ, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

В ответ на действия Беларуси МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Беларуси, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Беларуси сообщила, что направила ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитет ЧМ по хоккею в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Риге.

25 мая депутаты Палаты представителей (нижней палаты) парламента Беларуси приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом республике в Латвии, в котором расценили его как нарушение норм международного права и продолжение недружественной политики Риги в отношении Минска.