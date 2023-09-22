Латвія планує узаконити конфіскацію транспорту з номерами росії та білорусі

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"Кожен, хто приїжджає до Латвії, повинен поважати закони та порядок нашої країни. Перетин кордону ЄС транспортним засобом, зареєстрованим у росії, а отже перебування в Латвії є порушенням санкцій", - заявила міністр юстиції Інес Лібіна-Егнере.

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Вона зауважила, що якщо вчасно не перереєструвати транспортні засоби з російськими та білоруськими номерами, вони можуть бути конфісковані на користь України.

"Разом з тим, громадян росії та білорусі, країни яких ведуть незаконну і кровопролитну війну в Україні, і які все ще хочуть пересуватися територією Латвії, я запрошую робити це з номерними знаками, зареєстрованими в Латвії, пішки або громадським транспортом, дотримуючись законів і правил дорожнього руху", - підкреслила мністр.

Згідно з заявою Мін'юсту, заплановані зміни вимагатимуть від власників авто з російськими та білоруськими реєстраційними номерами, які в’їжджають на територію Латвії, протягом певного часу перереєструвати ці транспортні засоби в Латвії. Якщо транспортний засіб не перереєструють або він не покине Латвію протягом трьох місяців, передбачені санкції включно з конфіскацією цього майна.

Повідомляється, що міністерство базує зміни в законодавстві на роз’ясненні Єврокомісії, в якому йдеться, що санкції проти росії, запроваджені блоком у 2022-му, також поширюються на особисті транспортні засоби громадян росії. Зміни, заплановані в Латвії, також введуть заборону на транспортні засоби, зареєстровані в білорусі, враховуючи санкції ЄС проти цієї країни.

Нагадаємо

Державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон 20 вересня заявив, що уряд наразі працює над новими правилами щодо обмеження використання російських автомобілів у країні.