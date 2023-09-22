Латвия планирует узаконить конфискацию транспорта с номерами россии и белоруссии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министерство юстиции Латвии сообщило, что подаст в Сейм законопроект, который будет запрещать пребывание на территории страны транспортных средств, зарегистрированных в россии и беларуси. В случае уклонения от требований предлагают конфискацию такого транспорта, говорится в опубликованном Минюстом заявлении, информирует УНН.
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"Каждый, кто приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы ЕС транспортным средством, зарегистрированным в России, а следовательно пребывание в Латвии является нарушением санкций", - заявила министр юстиции Инес Либина-Эгнере.
Детали
Она отметила, что если вовремя не перерегистрировать транспортные средства с российскими и белорусскими номерами, они могут быть конфискованы в пользу Украины.
"Вместе с тем, граждан россии и беларуси, страны которых ведут незаконную и кровопролитную войну в Украине, и которые все еще хотят передвигаться по территории Латвии, я приглашаю делать это с номерными знаками, зарегистрированными в Латвии, пешком или общественным транспортом, соблюдая законы и правила дорожного движения", - подчеркнула министр.
Согласно заявлению Минюста, запланированные изменения потребуют от владельцев авто с российскими и белорусскими регистрационными номерами, которые въезжают на территорию Латвии, в течение определенного времени перерегистрировать эти транспортные средства в Латвии. Если транспортное средство не перерегистрируют или оно не покинет Латвию в течение трех месяцев, предусмотрены санкции, включая конфискацию этого имущества.
Сообщается, что министерство основывает изменения в законодательстве на разъяснении Еврокомиссии, в котором говорится, что санкции против россии, введенные блоком в 2022-м, также распространяются на личные транспортные средства граждан россии. Изменения, запланированные в Латвии, также введут запрет на транспортные средства, зарегистрированные в беларуси, учитывая санкции ЕС против этой страны.
Напомним
Государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон 20 сентября заявил, что правительство сейчас работает над новыми правилами по ограничению использования российских автомобилей в стране.