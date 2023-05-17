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Латвія організує неформальну зустріч міністрів юстиції ЄС на підтримку судової системи України

Латвія організує неформальну зустріч міністрів юстиції ЄС на підтримку судової системи України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Латвія у рамках свого піврічного головування у Раді Європи організує неформальну зустріч міністрів юстиції країн-членів Євросоюзу, щоб "підтримати стійкість" судової системи України під час війни та у післявоєнний період. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на саміті Ради Європи у Рейк'явіку в Ісландії, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми приділятимемо особливу увагу верховенству права через ефективне функціонування системи правосуддя. У вересні (цього року, - ред.) Латвія організує неформальну зустріч європейських міністрів юстиції на підтримку стійкості української судової системи під час війни та післявоєнної реконструкції", - сказав він.

Деталі

Рінкевичс зазначив, що під час головування його країна також "досліджуватиме роль національних судів у виконанні норм Європейського суду з прав людини". Він повідомив, що країна наголошуватиме на необхідності процесу моніторингу та виконання рішень, "заснованих на діалозі".

"Це може зробити завдяки великій співпраці держав із експертами Ради Європи", - зазначив він.

Нагадаємо

Латвія протягом наступних шести місяців головуватиме у Раді Європи, це вдруге зі вступу країни до організації у 1995 році.

Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс під час саміту Ради Європи у Рейк'явіку заявив, що під час головування Латвія у тому числі зосередиться на питаннях, пов'язаних з війною росії проти України: притягнення країни-агресора до відповідальності за злочини, виплата репарацій, відновлення України. 

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