Латвия организует неформальную встречу министров юстиции ЕС в поддержку судебной системы Украины

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"Мы будем уделять особое внимание верховенству права через эффективное функционирование системы правосудия. В сентябре (этого года, - ред.) Латвия организует неформальную встречу европейских министров юстиции в поддержку устойчивости украинской судебной системы во время войны и послевоенной реконструкции", - сказал он.

Детали

Ринкевичс отметил, что во время председательства его страна также "будет исследовать роль национальных судов в выполнении норм Европейского суда по правам человека". Он сообщил, что страна будет подчеркивать необходимость процесса мониторинга и выполнения решений, "основанных на диалоге".

"Это может сделать благодаря большому сотрудничеству государств с экспертами Совета Европы", - отметил он.

Напомним

Латвия в течение следующих шести месяцев будет председательствовать в Совете Европы, это второй раз со вступления страны в организацию в 1995 году.

Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс во время саммита Совета Европы в Рейкьявике заявил, что во время председательства Латвия, в том числе, сосредоточится на вопросах, связанных с войной россии против Украины: привлечение страны-агрессора к ответственности за преступления, выплата репараций, восстановление Украины.