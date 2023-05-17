Латвия организует неформальную встречу министров юстиции ЕС в поддержку судебной системы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Латвия в рамках своего полугодового председательства в Совете Европы организует неформальную встречу министров юстиции стран-членов Евросоюза, чтобы "поддержать устойчивость" судебной системы Украины во время войны и в послевоенный период. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на саммите Совета Европы в Рейкьявике в Исландии, передает корреспондент УНН.
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"Мы будем уделять особое внимание верховенству права через эффективное функционирование системы правосудия. В сентябре (этого года, - ред.) Латвия организует неформальную встречу европейских министров юстиции в поддержку устойчивости украинской судебной системы во время войны и послевоенной реконструкции", - сказал он.
Детали
Ринкевичс отметил, что во время председательства его страна также "будет исследовать роль национальных судов в выполнении норм Европейского суда по правам человека". Он сообщил, что страна будет подчеркивать необходимость процесса мониторинга и выполнения решений, "основанных на диалоге".
"Это может сделать благодаря большому сотрудничеству государств с экспертами Совета Европы", - отметил он.
Напомним
Латвия в течение следующих шести месяцев будет председательствовать в Совете Европы, это второй раз со вступления страны в организацию в 1995 году.
Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс во время саммита Совета Европы в Рейкьявике заявил, что во время председательства Латвия, в том числе, сосредоточится на вопросах, связанных с войной россии против Украины: привлечение страны-агрессора к ответственности за преступления, выплата репараций, восстановление Украины.