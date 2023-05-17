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Латвія головуватиме у Раді Європи наступні півроку: зосередиться на війні в Україні

Латвія головуватиме у Раді Європи наступні півроку: зосередиться на війні в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Латвія протягом наступних шести місяців головуватиме у Раді Європи, це вдруге зі вступу країни до організації у 1995 році. Під час головування вона у тому числі зосередиться на питаннях, пов'язаних з війною росії проти України: притягнення країни-агресора до відповідальності за злочини, виплата репарацій, відновлення України. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс під час саміту Ради Європи у Рейк'явіку в Ісландії, передає кореспондент УНН

Цитата

"Агресія російської федерації проти України поставила фундаментальний виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах. Демократія та права людини є основою свободи та миру в Європі. Їх ніколи не можна сприймати як належне.

Я вітаю тверду відданість держав-членів захисту стандартів і цінностей цієї організації. Латвійське головування керуватиметься рішеннями, прийнятими сьогодні на саміті Ради Європи. Як головуючі, ми будемо тісно співпрацювати з нашими державами-членами, щоб зміцнити Раду Європи", - заявив Рінкевичс.

Деталі

За його словами, Латвія буде відкрита для діалогу з усіх питань порядку денного, і "у першу чергу сприятиме виконанню рішень на підтримку України". Країни-члени Ради Європи під час саміту висловили підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, і зобов'язалися підтримувати її "стільки, скільки це необхідно".

"Ми рішуче засуджуємо загарбницьку війну росії проти України. Таку поведінку неможливо нормалізувати. росія повинна виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести війська з України, а також з Грузії та Молдови", - наголосив Рінкевичс.

Міністр додав, що Європа має "забезпечити притягнення до відповідальності росії як державу за порушення міжнародного права".

"І це означає індивідуальну відповідальність за найсерйозніші злочини, що викликають міжнародне занепокоєння. Як головуюча країна, ми маємо намір тримати це питання на порядку денному", - сказав Рінкевичс.

Він наполіг на тому, що країна-агресор повинна сплатити за усі збитки, завдані війною проти України, і привітав рішення зі створення Реєстру збитків. За словами Рінкевичса, Латвія "розвиватиме масштаби реєстру", і додав, що для цього "життєво важливо" створення спеціального трибуналу за злочини російської агресії.

"Злочин агресії є злочином керівництва та джерелом інших злочинів, вчинених російськими збройними силами проти України та її народу. Цю прогалину підзвітності необхідно усунути. Ми зберігаємо свою позицію щодо створення спеціального міжнародного трибуналу при ООН", - повідомив він.

Крім цього, Рінкевичс зауважив, що Латвія засуджує депортацію цивільного населення України до росії або на тимчасово окуповані нею території України, "особливо актуальною є практика можливої передачі та усиновлення українських дітей". Він привітав рішення, прийняте на саміті, "зосередити увагу на становищі українських дітей". 

Очільник МЗС також закликав країни-члени Ради Європи надати підтримку плану дій щодо відновлення України, і повідомив, що Латвія "зробила фінансовий внесок у цей фактичний план".

Він також повідомив, що Рада Європи повинна "продовжувати підтримувати зусилля білоруського суспільства з побудови вільної та демократичної Білорусі". Серед національних інтересів Латвії під час головування Рінкевичс виокремив: зміцнення демократії та верховенства права в Європі; сприяння свободі слова, безпеці журналістів і цифровому порядку денному Ради Європи; просування реформ Ради Європи.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський виступив онлайн під час відкриття саміту Ради Європи у Рейк'явік.

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