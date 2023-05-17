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Латвия будет председательствовать в Совете Европы следующие полгода: сосредоточится на войне в Украине

Латвия будет председательствовать в Совете Европы следующие полгода: сосредоточится на войне в Украине

Киев • УНН

 • 660475 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Латвия в течение следующих шести месяцев будет председательствовать в Совете Европы, это второй раз со вступления страны в организацию в 1995 году. Во время председательства она в том числе сосредоточится на вопросах, связанных с войной россии против Украины: привлечение страны-агрессора к ответственности за преступления, выплата репараций, восстановление Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс во время саммита Совета Европы в Рейкьявике в Исландии, передает корреспондент УНН

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"Агрессия российской федерации против Украины поставила фундаментальный вызов международному порядку, основанному на правилах. Демократия и права человека являются основой свободы и мира в Европе. Их никогда нельзя воспринимать как должное.

Я приветствую твердую приверженность государств-членов защите стандартов и ценностей этой организации. Латвийское председательство будет руководствоваться решениями, принятыми сегодня на саммите Совета Европы. Как председательствующие, мы будем тесно сотрудничать с нашими государствами-членами, чтобы укрепить Совет Европы", - заявил Ринкевичс.

Детали

По его словам, Латвия будет открыта для диалога по всем вопросам повестки дня, и "в первую очередь будет способствовать выполнению решений в поддержку Украины". Страны-члены Совета Европы во время саммита выразили поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, и обязались поддерживать ее "столько, сколько это необходимо".

"Мы решительно осуждаем захватническую войну россии против Украины. Такое поведение невозможно нормализовать. россия должна выполнить свои международные обязательства и вывести войска из Украины, а также из Грузии и Молдовы", - подчеркнул Ринкевичс.

Министр добавил, что Европа должна "обеспечить привлечение к ответственности россии как государства за нарушение международного права".

"И это означает индивидуальную ответственность за самые серьезные преступления, вызывающие международное беспокойство. Как председательствующая страна, мы намерены держать этот вопрос на повестке дня", - сказал Ринкевичс.

Он настоял на том, что страна-агрессор должна заплатить за все убытки, нанесенные войной против Украины, и приветствовал решение по созданию Реестра убытков. По словам Ринкевичса, Латвия "будет развивать масштабы реестра", и добавил, что для этого "жизненно важно" создание специального трибунала за преступления российской агрессии.

"Преступление агрессии является преступлением руководства и источником других преступлений, совершенных российскими вооруженными силами против Украины и ее народа. Этот пробел подотчетности необходимо устранить. Мы сохраняем свою позицию по созданию специального международного трибунала при ООН", - сообщил он.

Кроме этого, Ринкевичс отметил, что Латвия осуждает депортацию гражданского населения Украины в россию или на временно оккупированные ею территории Украины, "особенно актуальной является практика возможной передачи и усыновления украинских детей". Он приветствовал решение, принятое на саммите, "сосредоточить внимание на положении украинских детей". 

Глава МИД также призвал страны-члены Совета Европы оказать поддержку плану действий по восстановлению Украины, и сообщил, что Латвия "сделала финансовый вклад в этот фактический план".

Он также сообщил, что Совет Европы должен "продолжать поддерживать усилия белорусского общества по построению свободной и демократической Беларуси". Среди национальных интересов Латвии во время председательства Ринкевичс выделил: укрепление демократии и верховенства права в Европе; содействие свободе слова, безопасности журналистов и цифровой повестке дня Совета Европы; продвижение реформ Совета Европы.

Напомним

Президент Владимир Зеленский выступил онлайн во время открытия саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Украинские Национальные Новости

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