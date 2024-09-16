Латвія передасть Україні британські броньовані машини CVR(T)
Київ • УНН
Міноборони Латвії підтвердило передачу Україні бойових розвідувальних гусеничних броньованих машин CVR(T), закуплених у Великої Британії. Кількість техніки не розголошується з міркувань безпеки.
Латвія поставить в Україну закуплені у Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVR(T), підтвердили у пресслужбі Міністерства оборони Латвії, передає УНН із посиланням на Delfi.
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З міркувань безпеки Міноборони Латвії не розголошує конкретну кількість машин, які будуть передані.
Раніше у міністерстві повідомляли, що Латвія надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щороку щонайменше до 2026 року. До цього часу Латвія передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.
Підписаний у 2014 році з Великою Британією контракт передбачав загалом 123 бронемашини "CVR(T)", з яких 116 модернізовано, а сім без капітального ремонту – для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року.
У 2019 році був підписаний ще один контракт з Великою Британією на закупівлю додаткової техніки.
Бойові машини піхоти необхідні для переозброєння мотопіхотної бригади та заміни "CVR(T)" у майбутньому. Цього літа міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що закупівля бойових машин піхоти знаходиться на завершальній стадії відбору.
Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги з бронетранспортерами11.09.24, 13:02 • 49596 переглядiв