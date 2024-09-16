Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

Латвия поставит в Украину закупленные у Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронированные машины CVR (T), подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Латвии, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Из соображений безопасности Минобороны Латвии не разглашает конкретное количество машин, которые будут переданы.

Ранее в министерстве сообщали, что Латвия будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП ежегодно как минимум до 2026 года. К этому времени Латвия передала Украине широкий спектр вооружений и техники, включая закупленные в Австрии вертолеты и самоходные гаубицы.

Подписанный в 2014 году с Великобританией контракт предусматривал в общей сложности 123 бронемашины «CVR(T)», из которых 116 модернизированы, а семь без капитального ремонта - для обучения механиков. Первые машины были поставлены осенью 2015 года.

В 2019 году был подписан еще один контракт с Великобританией на закупку дополнительной техники.

Боевые машины пехоты необходимы для перевооружения мотопехотной бригады и замены «CVR(T)» в будущем. Этим летом министр обороны Андрис Спрудс заявил, что закупка боевых машин пехоты находится на завершающей стадии отбора.

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