Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки Украин. В частности, в пакет войдут бронетранспортеры. Также Латвия планирует передать Украине солнечные панели для больниц. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль после встречи в Киеве с главой правительства Латвии, передает УНН.

Рад приветствовать в Киеве Премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское Правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, которые усиливают Украину. В частности, за инициативу «Коалиция БПЛА для Украины» и поставки беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры - сообщил Шмыгаль.

Также премьеры обсудили расширение сотрудничества во всех сферах, касающихся усиления украинских военных на поле боя. В частности, сотрудничество между оборонными компаниями.

Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО, указал Шмыгаль.

«Кроме того, наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц. поблагодарил за поддержку в восстановлении нашей страны, в частности Черниговской области», - добавил украинский премьер.

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