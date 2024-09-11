Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги з бронетранспортерами

Прем‘єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки Україн. Зокрема, в пакет ввійдуть бронетранспортери. Також Латвія планує передати Україні сонячні панелі для лікарень. Про це повідомив прем‘єр України Денис Шмигаль після зустрічі у Києві із главою уряду Латвії, передає УНН.

Радий вітати в Києві Прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському Уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери