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Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги з бронетранспортерами

Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги з бронетранспортерами

Київ • УНН

 • 49596 перегляди

Прем'єр-міністр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки України, що включає бронетранспортери. Латвія також планує передати сонячні панелі для українських лікарень та підтримує санкції проти агресора.

Прем‘єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки Україн. Зокрема, в пакет ввійдуть бронетранспортери. Також Латвія планує передати Україні сонячні панелі для лікарень. Про це повідомив прем‘єр України Денис Шмигаль після зустрічі у Києві із главою уряду Латвії, передає УНН.

Радий вітати в Києві Прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському Уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери

- повідомив Шмигаль.

Також прем'єри обговорили розширення співпраці в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою. Зокрема, співпрацю між оборонними компаніями.

Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО, вказав Шмигаль.

"Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень.Подякував за підтримку у відновленні нашої країни, зокрема Чернігівської області", - додав український прем'єр.

Прем'єр Латвії прибула з візитом до Києва11.09.24, 09:41 • 17679 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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